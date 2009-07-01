Если подорожают энергоносители, подорожает и хлеб

Рост цен на хлеб в Украине возможен в случае подорожания энергоносителей.

Такое мнение УНИАН высказали во Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП).

В ассоциации отмечают, что на сегодняшний день на рынке хлебобулочных изделий наблюдается стабильная ценовая ситуация. В первую очередь это связано со стабилизацией цен на основное и вспомогательное сырье, а также на энергоресурсы во второй половине года, что будет способствовать удерживанию цен на хлеб на прежнем уровне. Кроме того, учитывая оптимистичные прогнозы урожая 2009 года, прогнозируется удерживание цены на стабильном уровне на зерно и муку, что позволит, в свою очередь, не повышать цены на готовую продукцию.

Всеукраинская ассоциация пекарей также не прогнозирует резкого повышения цен на хлеб в связи с возможным принятием постановление Кабинета Министров Украины «О некоторых вопросах ценообразования на продовольственные товары».

Согласно проекту постановления, который сейчас находится на доработке, Кабмин устанавливает для всех предприятий хлебопекарной отрасли предельный уровень рентабельности производства хлеба массовых сортов на уровне не выше 12%. При этом отмечается, что, учитывая стабильные цены на основное сырье и энергоресурсы, а также достаточно высокую конкуренцию на рынке хлеба, хлебопекарные предприятия не планируют в ближайшее время повышать цены на свою продукцию, в том числе в условиях принятие постановления.

При этом отмечается, что резкое повышение цен на хлеб возможно в случае роста цен на сырье и энергоресурсы, а принятие постановления «О некоторых вопросах ценообразования на продовольственные товары» существенно не отразится на стоимости хлеба.

«Большинство предприятий хлебопекарной отрасли повысили цены на свою продукцию еще в начале года, сразу после повышения цен на энергоресурсы. С начала года повышение цен на муку было незначительным, потому это практически не отразилось на изменении цены готового продукта. Сегодня цены на основное и вспомогательное сырье, энергоресурсы стабильны, и это позволит нам не повышать цены на хлеб. Если даже некоторые предприятия повышают цены на свою продукцию, то, во-первых, это единичные случаи, а во-вторых, повышение происходит в рамках инфляции», – отметил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир СЛАБОВСКИЙ.