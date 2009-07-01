В Украине многим детям грозит рак кожи

Известный украинский врач Ольга БОГОМОЛЕЦ планирует осенью начать второй этап Всеукраинского марафона здоровья.

Об этом О.БОГОМОЛЕЦ сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

“На протяжении четырех месяцев во всех крупных украинских городах предварительно были обследованы 55 тысяч 640 детей, из них были выбраны 1611 детей, имевшие проблемы с кожей”, - сказала О.БОГОМОЛЕЦ.

По ее словам, целесообразность проведения второго этапа возникла из-за большого количества детей, состояние здоровья которых находится на предраковом или предмеланомном уровне. В частности, О.БОГОМОЛЕЦ сообщила, что по результатам первого этапа марафона в Севастополе и Херсоне передраковое состояние обнаружено у каждого шестого ребенка.

“Мы будем наблюдать за теми детьми, которых снова выберут по нашим критериям. Кроме того, я буду читать лекции для врачей общей практики, поскольку существует глобальный профессиональный кризис. Все рассказывают, что у нас не хватает врачей. В действительности не хватает качественных медицинских услуг”, - объяснила врач.

О.БОГОМОЛЕЦ также сообщила, что ее команда сейчас занимается разработкой программного обеспечения, которое позволит проводить теледиагностику онкологических заболеваний кожи. “Мы готовим сейчас программный продукт, который позволит покрыть всю территорию Украины сетями клиник теледиагностики. И каждый человек независимо от места своего проживания сможет получить высококвалифицированную помощь на расстоянии”, - добавила она.

Врач также сообщила, что уже до конца этого года в одном из регионов Украины планируется реализовать такой первый пилотный проект.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинский марафон здоровья начался 9 февраля 2009 года и проходил во всех крупных украинских городах. В рамках марафона проводилось обследование детей-сирот с помощью компьютерной эпилюминисцентной дерматоскопии, что позволяет на раннем этапе обнаружить меланому - заболевание, которое на первом этапе невозможно отличить от родинки.

*** Злокачественные опухоли кожи занимают в Украине второе место в структуре онкологических заболеваний. Наиболее опасна среди них меланома. В Украине смертность от меланомы составляет почти 95% (за 5 лет). Такая высокая смертность связана не с отсутствием методов лечения, а с несвоевременной диагностикой. На сегодня новейшее достижение в дерматологии – метод компьютерной эпилюминисцентной дерматоскопии – позволяет специалистам обнаружить родинку, которая растет и изменяется, на ранней стадии.