Сельхозземли в Украине подешевели вдвое

Из-за снижения активности инвесторов сельскохозяйственные земли в Украине подешевели вдвое. Активная скупка крупных пахотных площадей, продолжавшаяся на протяжении последних лет, практически прекратилась. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:» .

По оценке аналитиков ведущих инвестиционных компаний, на мнение которых ссылается издание, украинские сельскохозяйственные предприятия сегодня мало интересуют зарубежных инвесторов. Из-за снижения ажиотажного спроса, цена сельхозземель снизились до 300-400 долл./га с более чем 1000 долл./га. Сейчас инвесторы не готовы платить намного больше балансовой стоимости активов. В редких случаях, когда земля хорошо обрабатывается и демонстрирует неплохие показатели по урожайности, инвесторы могут предложить дополнительную премию - до 300 долл./га.

Эксперты полагают, что большинство украинских хозяйств в ближайшее время откажется от лишних площадей, сфокусировавшись на повышении эффективности оставшихся участков: крупные агрохолдинги будут обмениваться своими земельными наделами, поскольку иметь надел меньше 8-10 тыс. га в пределах одной области для них сейчас нерентабельно.

До сих пор ни стратеги, ни спекулянты не проявляли особой активности, поэтому эксперты полагают, что цены на землю сельскохозяйственного назначения еще не достигли своего «дна», и прогнозируют дальнейшее ее удешевление. В ожидания дальнейшей коррекции цен находится и рынок слияний и поглощений в агросекторе - с начала 2009 года на рынке рынок М&А было заключено всего несколько сделок.