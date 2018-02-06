На Житомирщине в этом году для реабилитации и лечения участников АТО направят почти 7 миллионов гривень

За счет этих средств участники антитеррористической операции смогут получить медицинскую реабилитацию, воспользоваться стоматологическими услугами, сделать эндопротезирование, протезирование органов сердечно-сосудистой системы. Их также будут лечить в санаторно-курортных учреждениях.

В Житомирской области на этот год для реабилитации и лечения участников антитеррористической операции в областном бюджете предусмотрено почти 7 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистарции со ссылкой на данные департамента труда и социальной защиты населения.

"Согласно областной программе на лечение и реабилитацию участников АТО в пределах области этого года предусмотрели 5 млн 850,5 тыс. грн, за пределами области и за рубежом – еще 1 млн грн", - сказано в сообщении.

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За счет этих средств участники антитеррористической операции смогут получить медицинскую реабилитацию, воспользоваться стоматологическими услугами, сделать эндопротезирование, протезирование органов сердечно-сосудистой системы. Их также будут лечить в санаторно-курортных учреждениях.

Также участники антитеррористической операции ежегодно могут получить единовременную материальную помощь. Для этого в соответствующей областной программе предусмотрено 3,5 млн грн на 2018 год. Эти средства направят на выплаты финансовой помощи как участникам АТО, так и раненым военным и семьям погибших.