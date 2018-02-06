Суд избрал меру пресечения мужчинам, которые взорвали гранату в днепровской многоэтажке (видео)

Мужчины получили два месяца ареста без права на залог.

Суд Днепра избрал меру пресечения мужчинам, которые взорвали гранату в днепровской многоэтажке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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После трех месяцев розыска по всей стране в СИЗО таки отправили двух подозреваемых, которые взорвали гранату и ранили пятерых полицейских.

Два месяца ареста без права на залог – такую меру пресечения избрал районный суд Днепра. Арестованным – 32 и 28 лет. У них нашли поддельные документы.