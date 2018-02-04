Украинский фильм о мальчике с Донбасса победил на фестивале в Швеции (видео)

Документалка рассказывает о 10-летнем мальчике, который живет рядом с линией фронта.

Украинский документальный фильм о мальчике с Донбасса "Отдаленный лай собак" (анг. The Distant Barking of Dogs) победил на фестивале в шведском городе Гетеборг.

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Об этом сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров на совей странице в Facebook.

«Наша документалка The Distant Barking of Dogs (Удаленный лай собак) о 10-летнего мальчика, которй живет у фронта, получила уже вторую победу на втором же фестивале! В Гетеборге, Швеция. Лучшая документалка на самом большом кинофестивале Скандинавии», - написал он.

Фильм срежиссировал Саймон Леренг Вилмонт. Картину снимали в селе Гнутово Донецкой области. Работы над фильмом длились с 2015 по 2017 год.

Напомним, это уже вторая награда "Отдаленного лая собак". Ранее эта работа одержала победу на Фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA).