Украинский фильм о мальчике с Донбасса победил на фестивале в Швеции (видео)

15:06, 04 февраля 2018
Общество
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Украинский документальный фильм стал победителем на фестивале в Швеции / фото Monica Hellström

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Об этом сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров на совей странице в Facebook.

«Наша документалка The Distant Barking of Dogs (Удаленный лай собак) о 10-летнего мальчика, которй живет у фронта, получила уже вторую победу на втором же фестивале! В Гетеборге, Швеция. Лучшая документалка на самом большом кинофестивале Скандинавии», - написал он.

Фильм срежиссировал Саймон Леренг Вилмонт. Картину снимали в селе Гнутово Донецкой области. Работы над фильмом длились с 2015 по 2017 год.

Напомним, это уже вторая награда "Отдаленного лая собак". Ранее эта работа одержала победу на Фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA).

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Теги: #украинский фильм победил#Отдаленный лай собак