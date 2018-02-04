Снегопад на Закарпатье: трассы заблокированы, люди остались без света

Не все грузовые автомобили могут преодолеть заснеженные трассы.

В результате сильного снегопада в высокогорных районах Закарпатья на автодорогах затруднено движение тяжеловесного автотранспорта. Также уже обесточены 19 населенных пунктов региона.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Отмечается, что не все грузовые автомобили могут преодолеть заснеженные трассы, поэтому помощь в буксировке им оказывают подразделения оперативно-спасательной службы.

"По состоянию на 21:00 3 февраля спасатели отбуксировали уже 29 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах. В основном это происходит вследствие того, что водители не меняют вовремя резину на зимнюю и не оборудуют колеса цепями противоскольжения", - говорится в сообщении.

Сейчас для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на закарпатских дорогах в круглосуточном режиме дежурит специальная техника ГСЧС.

Кроме того, остаются обесточенными 14 населенных пунктов полностью (Межгорский район - 6 н. п., Воловецкий район - 8 н. п.) и 5 частично (пгт Межгорье и Хустский район - 4 н. п.).

Как сообщал УНИАН, сильный снегопад парализовал движение по трассе Киев-Чоп на Львовщине.