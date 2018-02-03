На Десятинке задержали мужчину: спутали тубус с дымовой шашкой

Активисты из националистических организаций, которые сначала присутствовали на Десятинке, ушли. Сейчас там остаются киевляне, которые требуют демонтировать храм УПЦ МП.

На Десятинке во время акции против храма УПЦ МП полиция задержала и отпустила мужчину, подозревая, что при себе в толпе он имеет дымовую шашку, которую может применить.

Об этом сообщает Украинская правда.

Впоследствии, разобравшись, что у задержанного - не дымовая шашка, а тубус с документами, правоохранители отпустили мужчину.

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Сейчас ситуация возле Десятинной церкви спокойная. Литургия в часовне УПЦ МП продолжается. Представители храма варят на прилегающей территории гречневую кашу и угощают всех желающих. Проведение церковных мероприятий участники протестной акции пытаются "заглушить", врубив музыку.

Активисты из националистических организаций, которые сначала присутствовали на Десятинке, ушли. Сейчас там остаются киевляне, которые требуют демонтировать храм УПЦ МП.

Среди присутствующих на акции были и остаются участники АТО, активисты, блогеры, архитекторы и музыканты, в частности Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК) и Андрей Хлывнюк (Бумбокс).