В Киеве около сотни активистов проводят акцию в поддержку архитекторов, которых подозревают в попытке поджога часовни УПЦ МП (фото)

Активисты требуют освободить арестованных архитекторов.

В центре Киева возле Национального музея истории Украины (ул. Владимирская, 2) около сотни активистов проводят акцию в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которые подозреваются в попытке поджога в ночь на 25 января религиозного сооружения Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время около 250 верующих пришли на службу, которая проходит в религиозном сооружении УПЦ МП, расположенном возле музея.

Активисты и верующие спорят по религиозным и историческим вопросам. Верующие просят не мешать им проводить службу.

Активисты настаивают, что религиозное сооружение, которое они называют "МАФом", установлено незаконно, и его необходимо демонтировать.

На месте находятся работники полиции.

Некоторые активисты держат листовки с изображением киевского князя Владимира Святославовича, на которых написано: "За Киев без московской заразы", и другие.

Также активисты требуют освободить арестованных архитекторов. Участники акции держат большое черное полотнище, на котором красными буквами написано: "Архитекторов на свободу. МАФ ФСБ на помойку".

На акции звучат призывы: "Россия, вон из Украины", "Геть московського попа", "Свободу архитекторам", "Архитекторов на волю", "Долой ФСБ" и другие.

Также звучат лозунги, что «Донбасс и Крым - это Украина».

Активисты утверждают, что земля, на которой установлено религиозное сооружение, является коммунальной собственностью Киева. "Еще раз подчеркиваю, это у киевлян была забрана земля. Это - коммунальная собственность города Киева", - сказал один из выступающих.

Кроме того, активисты на территории возле музея установили мощную аудиосистему, из которой звучит музыка.

Активисты возмущены тем, что священники Московского патриархата отстаивают пророссийские позиции о том, что в Украине нет российской оккупации, а якобы идет "гражданская война".

"В 2015 году они хотели здесь организовать "киевскую народную республику", но это им не удалось. Я уверен, что угроза еще впереди, и поэтому мы ее должны локализовать", - сказал один из организаторов митинга.

По мнению активистов, "Московский патриархат является структурой, которая напрямую поддерживает связи с оккупированными территориями", а именно с Крымом и Донбассом.

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Участие в акции принимают представители националистических организаций и объединений "С14", "Сич", ДУК "Правый сектор" и др.

Как сообщал УНИАН, за попытку поджога в ночь на 25 января религиозного сооружения УПЦ МП, расположенного вблизи Национального музея истории Украины, полиция задержала двух киевлян в возрасте 33 года и 36 лет, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Позже выяснилось, что задержанными являются архитекторы Александр Горбань и Алексей Шемотюк. Они утверждают, что своей акцией намеревались привлечь внимание общества к незаконной застройки исторической местности.

27 января судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая избрала для Шемотюку и Горбаню строгую меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с альтернативой залога в 2,2 млн грн каждому. Рассмотрение апелляционной жалобы Горбаня и Шемотюка состоится в понедельник, 5 февраля, в Апелляционном суде Киева.