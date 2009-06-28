США перестанут уничтожать маковые поля в Афганистане

Власти США объявили об изменении методов борьбы с наркотиками в Афганистане, передает Associated Press. С заявлением об этом на проходящем в Италии саммите министров иностранных дел стран "Большой восьмерки" (G8) заявил специальный представитель США в Афганистане Ричард Холбрук.

По его словам, нынешняя американская программа борьбы с афганским наркотрафиком, которая фокусируется на уничтожении маковых полей, является «бесцельной тратой денег». Программа, пояснил эту точку зрения Р.Холбрук, может быть, и уничтожила определенное количество акров мака, но в конечном итоге она играет на руку только движению "Талибан", так как, с одной стороны, не уменьшает доходы "Талибан" от наркоторговли, а с другой - приводит в ряды боевиков афганских крестьян, недовольных уничтожением их посевов.

Новая программа США будет иметь целью замещение мака как сельскохозяйственной культуры и создание ситуации, когда афганским земледельцам будет выгоднее выращивать другие виды растений.

Афганистан - страна-лидер по производству наркотиков. По некоторым данным, до 93% героина производится именно там.

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