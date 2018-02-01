В Украине запретили родительские комитеты в школах (документ)

Министр образования Лилия Гриневич подписала приказ №1649, который отменяет деятельность родительских комитетов в школах.

Приказ был подписан 21 декабря 2017 года, это подтверждает ответ Минобразования на запрос общественного активиста Виталия Фурманюка. Согласно подписанному министром приказу, распоряжение от 2 июня 2004 года №440 "Об утверждении примерного положения о родительских комитетах (советы)" утрачивает свою силу.

Читайте такжеГосударство никогда не давало денег на туалетную бумагу, мел или лампочки для учеников – директор киевской школы Отмененным положением о родительском комитете определялось, что он подчиняется и подотчетен общешкольным родительским собраниям, передает Украинская правда.

Срок полномочий комитета – один год (или ротация состава комитета проводится ежегодно на треть).

В состав комитета должен входитити заместитель руководителя общеобразовательного учреждения по воспитательной работе, а решения организации имели рекомендательный характер.

Комитет должен помогать школе совершенствовать условия образовательного процесса, защищать законные права и интересы учащихся, организовывать и проводить общешкольные мероприятия.

"Предвижу, что многие педагоги и родители будут критиковать Лилию Михайловну за это решение, но она сделала важный и смелый шаг в борьбе с коррупцией и нарушениями прав в учреждениях образования.

Ибо именно решениями "Родительских Комитетов" администрации заведений оправдывают сбор неучтенных наличных средств, наем охраны и даже отчисление детей из учреждений", – написал Виталий Фурманюк на Facebook.

Отмена деятельности родительского комитета, а также изменения в порядке приема детей в 1 класс общеобразовательных учебных заведений приняты согласно новому закону "Об образовании".