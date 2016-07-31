В школах и детсадах Хмельницкого запретили собирать родительские взносы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью ТРК “Город”.

Читайте такжеДепутаты разрешили религиозным организациям учреждать детсады и школы“Ранее за средства родителей делались ремонты в учебных заведениях. Теперь так называемые фонды школ и детсадов получат из городского бюджета по 100 грн в расчете на одного воспитанника. За эти деньги руководство учреждений будет покупать канцелярские товары, моющие средства. Родители ни в коем случае не должны сдавать деньги на фонды школ”, - подчеркнул мэр.

При этом он заверил, что городские власти заинтересованы в том, чтобы “побороть добровольно-принудительные родительские взносы”.

“С 1 сентября этого года в учебных заведениях Хмельницкого не будет больше добровольно-принудительных родительских взносов”, - заверил Симчишин.

Справка УНИАН. В Хмельницком действуют 42 общеобразовательных учебных заведения и 47 детсадов.