В школах и детсадах Хмельницкого запретили собирать родительские взносы

16:39, 31 июля 2016
Общество
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Городской председатель Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что в городских школах и детсадах отныне не будут собирать родительские взносы.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью ТРК “Город”.

Читайте такжеДепутаты разрешили религиозным организациям учреждать детсады и школы“Ранее за средства родителей делались ремонты в учебных заведениях. Теперь так называемые фонды школ и детсадов получат из городского бюджета по 100 грн в расчете на одного воспитанника. За эти деньги руководство учреждений будет покупать канцелярские товары, моющие средства. Родители ни в коем случае не должны сдавать деньги на фонды школ”, - подчеркнул мэр.

При этом он заверил, что городские власти заинтересованы в том, чтобы “побороть добровольно-принудительные родительские взносы”.

“С 1 сентября этого года в учебных заведениях Хмельницкого не будет больше добровольно-принудительных родительских взносов”, - заверил Симчишин.

Справка УНИАН. В Хмельницком действуют 42 общеобразовательных учебных заведения и 47 детсадов.

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