В Чехии изъяли школьные атласы с "российским" Крымом
Министерство образования Чехии изъяло из списка утвержденных учебников школьный атлас мира, в котором аннексированный Россией Крым отмечен как спорная территория. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.
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"Министерство образования изучило ситуацию и приняло решение изъять атласы из списка рекомендованных учебных пособий. В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно скорее ситуация была исправлена", − сказано в заявлении.
Новые школьные атласы были одобрены министерством в июне и октябре прошлого года в соответствии с внутренней директивой, согласно которой учебники должны иметь две положительные рекомендации.
Решение об изъятии было принято, после обращений МИД Украины и Грузии с указанием на неправильное обозначение территорий своих стран на картах школьного атласа.