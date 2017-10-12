В России заявили, что КНДР признала аннексию Крыма и выпустила новый "атлас мира" (фото)

Посольство России в КНДР обнародовало на своей странице в Facebook "новый атлас мира", выпущенный издательством "Научная энциклопедия", в котором Крым изображен одного цвета с Россией.

"Издательство «Научная энциклопедия» (КНДР) выпустило новый политический Атлас Мира. Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета. Как нам пояснили в МИД КНДР, Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам.

КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.

Президент Чешской Республики Милош Земан считает потерю Украиной Крыма "завершенным делом" и предлагает решить вопрос с помощью выплат Киеву.