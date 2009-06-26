Газпром ежечасно отслеживает ситуацию с Украиной - Миллер

Глава правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР уверен, что Украина рассчитается за поставки российского газа в июне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на собрании акционеров «Газпрома».

«В прошлом месяце Украине удалось рассчитаться за поставки. Думаю и даже убежден в том, что она рассчитается и за поставки в июне», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он сообщил, что сегодня во время перерыва собрания акционеров будет проведена очередная встреча с председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ.

«Газпром» ежедневно и ежечасно отслеживает ситуацию с Украиной», - подчеркнул А.МИЛЛЕР.

В то же время он подчеркнул, что Украина нуждается в том, чтобы найти системное решение вопроса оплаты российского газа.

«Положение «Нафтогаза» оценивается как очень тяжелое. Мы надеемся, что международные финансовые организации примут правильное решение и вместе с Россией смогут организовать закупку российского газа Украиной», - сказал А.МИЛЛЕР. При этом он выразил надежду, что это позволит избежать нового газового кризиса с Украиной.

«Газпром» делает для этого все возможное» - подчеркнул А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявил, что плохое финансовое состояние российского ОАО "Газпром" угрожает стабильности транзита газа в Европу, а также поставкам его в Украину. По его мнению, «Газпром», заявляя неоднократно о проблемах в украинском энергетическом секторе, пытался таким образом отвлечь внимание европейской общественности от проблем внутри Российской Федерации.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что на сегодняшний день финансовые обязательства "Газпрома" составляют более 90 млрд. долл., кроме того, по его словам, "Газпром" имеет проблемы с импортом среднеазиатского газа и сокращением поставок газа в Европу.