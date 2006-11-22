Государство продало на бирже часть своих акций ”Криворожстали”

Государственный пакет ОАО ««Міттал Стіл Кривий Ріг» в размере 0,33% акций сегодня был реализован на Украинской межбанковской валютной бирже по стартовой цене - 49 млн. 750 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, данный пакет был разделен на 26 лотов. Всего в торгах принимало участие три компании: «Concorde Capital», «Ренессанс капитал», «Альфа-капитал».

Основным покупателем выступила инвестиционная компания «Concorde Capital», которая приобрела 23 лота, из них: 22 лота по 500 тыс. штук акций и 1 лот – 236 тыс. штук, 1 лот приобрела компания «Альфа-капитал», 2 лота - «Ренессанс капитал».

Компания "Драгон-капитал" не была допущена к торгам в связи с не внесением залога.

Как сообщал УНИАН, номинальная стоимость 0,33% госпакета акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» составляет 12 млн. 736 тыс. 458 грн. Номинальная стоимость 1 акции ОАО - 1 грн. Начальная цена одной акции составила 3,91 грн. Котировки акций предприятия, находящиеся во free-float на отечественном фондовом рынке, находятся в пределах 4,63 – 4,825 грн. за акцию.

93,02% пакет акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг» (бывшая ОАО КГМК «Криворожсталь») принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH (Германия). Уставный капитал - 3 млрд. 859 млн. 530 тыс. грн.

До сегодняшних торгов в госсобственности находился миноритарный пакет «Міттал Стіл Кривий Ріг» в размере 1,74% УФ. ФГИУ в октябре 2006 г. заявил, что планирует до конца года реализовать на украинских фондовых биржах два 0,32% и два 0,33% пакета акций ОАО «Міттал Стіл Кривий Ріг».