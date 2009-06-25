Доллар и евро на межбанке росли и снижались

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6635/7,6915, к 12:00 цены выросли до 7,6920/7,7020. К закрытию ценовые уровни снизились - 7,6730/7,6790 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк объявил о продаже долларов по курсу 7,6400.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2448/0,2461, к 12:00 цены поднялись - 0,2460/0,2467. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2461/0,2467.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2400 (+0,0599).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в достаточно узком диапазоне 1,3920/1,3980.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6755/10,7140, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7235/10,7415. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,6915/10,7085.

По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс сегодняшних торгов по доллару составил 766,39 грн. за 100 долл.

Общий объем покупки валюты на межбанке в долларовом эквиваленте составил 297,770 млн. долл., продажи – 288,165 млн. долл., в т.ч.: покупка доллара – 189,567 млн. долл., продажа – 177,397 млн. долл. (курс – 7,6603/7,6677); покупка евро – 25,453 млн. евро, продажа – 32,324 млн. евро (курс – 10,7226/10,7508); покупка английского фунта – 6 млн. 181,1 тыс. фунтов, продажа – 3 млн. 167,4 тыс. фунтов (курс – 12,5681/12,5707); покупка рубля – 570,082 млн. руб., продажа – 466,948 млн. руб. (курс – 2,4469/2,4601 грн. за 10 руб.).