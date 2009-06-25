Тимошенко будет ездить во Львов что ни месяц

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО намерена ежемесячно проверять ход выполнения подписанного сегодня соглашения с Львовским облсоветом о социально-экономическом развитии Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила сегодня на пресс-конференции во Львове.

Как подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, будет налажен постоянный контакт премьера и руководства области по вопросам выполнения этого документа.

«Для того, чтобы это соглашение выполнялось, раз в месяц я буду приезжать во Львовскую область и лично проверять, насколько хорошо воплощается в жизнь это соглашение», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, во Львове премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО и председатель Львовского облсовета Мирослав СЕНИК подписали соглашение о социально-экономическом развитии Львовской области.

Соглашение о социально-экономическом развитии Львовской области рассчитано на период 2009-2013 года. Ориентировочный объем финансирования совместных мероприятий составляет 3 млрд. 255 млн. 893 тыс. грн., из них 1 млрд. 842 млн. грн. средства госбюджета, 1 млрд. 339 млн. – местных бюджетов и 74 ,8 млн. – из других источников.

Соглашением предусмотрены совместные мероприятия по реструктуризации и ликвидации предприятий горной химии, по преодолению социальных и экологических последствий связанных с закрытием шахт, а также строительство шахты №3 «Червоноградская».

Предусмотрены мероприятия по обеспечению стабильного водоснабжения и развитию транспортной инфраструктуры во Львове, строительство социально важных объектов, развитие и модернизация в системе телевидения и радиовещания с введением цифрового телерадиовещания, улучшение состояния дорог.

Также в соглашении содержится ряд пунктов по сохранению историко-культурного наследия и создания эффективной системы охраны окружающей среды.

В результате реализации соглашения ожидается, что жителям Львова будет обеспечено круглосуточное водоснабжение, создание 3 тыс. новых рабочих мест, улучшение бытовых условий проживания около 3,4 млн. людей, экономия бюджетных средств около 12 млн. грн. в год.