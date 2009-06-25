Тимошенко озаботилась языковыми правами нацменьшинств

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение проанализировать состояние обеспечения языковых прав представителей национальных меньшинств во время проведения внешнего независимого оценивания учебных знаний выпускников школ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

По данным Управления, поручение дано на основании критических публикаций в СМИ и адресовано министру образования и науки Ивану ВАКАРЧУКУ, министру культуры и туризма Василию ВОВКУНУ, председателю Государственного комитета по делам национальностей и религий Юрию РЕШЕТНИКОВУ.

Адресаты поручения должны предоставить информацию о результатах анализа в недельный срок, сообщили в Кабмине.