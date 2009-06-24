Россия сняла все ограничения на поставки молдавских товаров

Россия сняла все ограничения на поставки в РФ товаров из Молдавии. Об этом на проведенной сегодня пресс-конференции сообщил действующий президент, председатель парламента Молдавии и лидер правящей Партии коммунистов Владимир Воронин, говоря об итогах своего рабочего визита в Москву 22 июня 2009 г. и договоренностях, достигнутых в ходе встреч с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым и председателем правительства Владимиром Путиным.

В.Воронин назвал также важным готовность российских властей немедленно приступить к внедрению пакета законов по защите прав молдавских граждан, работающих в Российской Федерации.

По словам молдавского лидера, в Москве обсуждалась также и тема приднестровского урегулирования. Он подчеркнул, что стороны подтвердили, что приднестровскую проблему можно решить в формате переговоров "5+2" (Россия, Украина, ОБСЕ, ЕС, США, Молдавия, Приднестровье) на основе принципов суверенитета и территориальной целостности Молдавии.

В.Воронин отметил, что некоторые аналитики рассуждают о том, что его поездка в Москву - очередное свидетельство смены внешнеполитического курса Молдавии, равно как и поддержки Россией Партии коммунистов на выборах. "Очевидно, что эти спекуляции выгодны только тем, кто желал бы, чтобы Молдавия осталась один на один со своими проблемами", - заявил В.Воронин. Он подчеркнул, что поездка в Москву - это очередное свидетельство предпринимаемых властями Молдавии усилий по обеспечению стабильности и подлинного экономического суверенитета. Президент сказал, что чрезвычайно благодарен российским партнерам за понимание той непростой ситуации, в которой оказалась страна.

РосБизнесКонсалтинг