Глава Житомирской ОГА представил нового руководителя Радомышльской райгосадминистрации

Сегодня председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич представил нового руководителя Радомышльского района Светлану Ковальчук.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, представление состоялось в городе Радомышль.

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«Вам придется активно работать. Всех я оцениваю по эффективности работы и по результату. Результат от вас я хочу видеть уже этой весной», – отметил, в частности, Гундич.

Он также поставил перед новым руководителем района задачу завершить до 1 мая этого года работы по термосанации местной гимназии.

Среди прочего, уже в этом году в районе должны построить амбулаторию современного типа с жильем для врача.

В рамках поездки в Радомышльский район Гундич проведет личный прием граждан и осмотрит объекты, которые могут быть профинансированы за средства Государственного фонда регионального развития.

До назначения Ковальчук председателем Радомышльской райгосадминистрации на этой должности работал Владимир Тетерский, который уволился по собственному желанию.

Справка УНИАН. Светлана Ковальчук родилась 7 октября 1975 года в селе Новая Буда Радомышльского района Житомирской области. В 2001 году она окончила Национальный педагогический университет имени Драгоманова по специальности "география". Работала на разных должностях, в том числе - учителем, директором школы, а до назначения руководителем района - заместителем председателя Радомышльской районной государственной администрации.