В больницу Днепра вертолетом доставили раненых в Бердянске полицейских, медики прогнозов не дают (видео)

Раненых в понедельник в Бердянске полицейских вертолетом доставили в Днепр.

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За жизни двух правоохранителей борются врачи областной больницы Мечникова, у которые есть большой опыт работы со сложными ранениями, говорится в сюжете ТСН. От прогнозов медики пока воздерживаются.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва злоумышленник погиб, трое правоохранителей получили травмы.

Напомним, правоохранители заметили автомобиль, в салоне которого находились несколько человек. Увидев полицию, один из парней пытался убежать. Во время преследования оперативники применили оружие, а злоумышленник гранату.