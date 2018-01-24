В больницу Днепра вертолетом доставили раненых в Бердянске полицейских, медики прогнозов не дают (видео)
11:02, 24 января 2018Общество
806 0
Правоохранители серьезно пострадали на Запорожье во время взрыва гранаты.
В больницу Днепра доставили вертолетом раненых в Бердянске полицейских
Раненых в понедельник в Бердянске полицейских вертолетом доставили в Днепр.
Читайте такжеДвое правоохранителей остаются в тяжелом состоянии после взрыва гранаты в Бердянске
За жизни двух правоохранителей борются врачи областной больницы Мечникова, у которые есть большой опыт работы со сложными ранениями, говорится в сюжете ТСН. От прогнозов медики пока воздерживаются.
Как сообщал УНИАН, в результате взрыва злоумышленник погиб, трое правоохранителей получили травмы.
Напомним, правоохранители заметили автомобиль, в салоне которого находились несколько человек. Увидев полицию, один из парней пытался убежать. Во время преследования оперативники применили оружие, а злоумышленник гранату.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter