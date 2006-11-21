Тарифы на услуги ЖКХ в Киеве установлены с нарушениями

Председатель Антимонопольного комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ заявляет, что тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства в Киеве установлены с нарушениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Тарифы на ЖКХ в Киеве установлены с нарушением действующей методики формирования тарифов… С нами никто их не согласовывал», - отметил А.КОСТУСЕВ.

Как сообщал УНИАН, 30 октября во время совещания в столичной мэрии Киевский городской председатель, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы возрастут в среднем в 3,3 раза.

10 ноября т.г. Минюст заявил, что решения КГГА о повышении жилищно-коммунальных тарифов являются недействительными из-за их несвоевременной регистрации.

17 ноября т.г. заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что власть Киева не намерена подавать документы о повышении коммунальных тарифов на регистрацию в Министерство юстиции Украины.

«Нет, нам не надо их утверждать в Минюсте. Мы будем отстаивать свои права даже в суде, если это будет необходимо. И не собираемся подавать на утверждение, поскольку законом о местном самоуправлении этого не предусмотрено. В данном законе записано, что утверждает тарифы исполнительный орган. Мы являемся исполнительным органом по закону», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.