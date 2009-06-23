«Свиной грипп» зафиксирован уже в 100 странах

Республика Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) стала сотой по счету страной, где был зафиксирован первый случай заболевания гриппом А/H1N1.

Как передает РИА «Новости»,трое детей, вернувшихся после поездки в Соединенные Штаты, были срочно госпитализированы после того, как почувствовали первые признаки заболевания.

"Министерство здравоохранения получило подтверждение от института Пастера в Дакаре (Сенегал), что госпитализированные 18 июля дети заражены гриппом А/H1N1", - сообщил министр здравоохранения Республики Кабо-Верде Базилио РАМОС. Сейчас все трое выздоровели и вернулись домой.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила 22 июня более 52 тыс. 160 случаев заболевания людей гриппом A/H1N1, 231 заболевший скончался.