Программа ООН прекращает продовольственную помощь на Донбассе - Боцюркив

Мировая программа продовольствия прекращает программу продовольственной помощи на Востоке Украины. Об этом сообщил международный аналитик и бывший спикер наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив в интервью ВВС, передает Голос Америки.

Читайте такжеВласти Италии выделили 1 млн евро на оказание помощи украинцам, которые пострадали от конфликта на ДонбассеС начала программы WFP в Украине в ноябре 2014 года до июня 2017 года WFP оказало продовольственную помощь 970 тыс. лиц, которые были более уязвимыми и имели самые большие проблемы с обеспечением продовольствием в охваченных конфликтом регионах Донецкой и Луганской областей, согласно официальной информации WFP.

Приоритетами WFP является помощь пожилым людям, которые живут сами, женщинам с детьми и лицам с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Всемирная продовольственная программа WFP и Детский фонд ООН UNICEF сейчас имеют проблемы с привлечением финансирования, что приводит к сокращению программ помощи в этих сферах, отметил Боцюркив.

Боцюркив ожидает, что те же вызовы для гуманитарной ситуации, к сожалению, останутся и в 2019 году. "Представляется, что дипломатический инструментарий исчерпан и творческие подходы не предлагаются в кризисе на Востоке Украины. Нужно, чтобы стороны выполняли соглашения, например, обязательства по запрету мин и тому подобное".