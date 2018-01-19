Кровавое ДТП в Харькове: следствие завершается, адвокат заявляет о плохом самочувствии Зайцевой

Досудебное расследование по делу о ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, подходит к концу, дело вскоре передадут в суд.

Об этом сообщила адвокат подозреваемой в совершении аварии Елены Зайцевой Юлия Козырь, передает "Украинская правда".

"Заканчивается досудебное расследование. Думаю, что в ближайшее время нас будут знакомить с материалами досудебного расследования, и дело будет направляться в суд", - сказала она.

Козырь добавила, что со времени последнего судебного заседания 13 декабря, на котором на 2 месяца продлили арест Зайцевой, провели "много экспертиз".

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"Прошел ряд экспертиз. Есть их результаты. Были и авто-технические экспертизы, и медицинские – разные. Есть их результаты, но результатов озвучить не могу. Это только, когда уже дело в суд передадут", - сказала Козырь.

Она отметила, что со своей подзащитной видится каждую неделю, Зайцева чувствует себя плохо, поскольку жалеет о произошедшем.

"Как минимум раз в неделю мы с ней видимся, на этой неделе виделись. Чувствует себя без изменений, думает о своем будущем, раскаивается, очень сожалеет о содеянном. Разговор в основном только об этом, о ее раскаянии. Вину свою признает. Позиция ее не изменилась", - сказала Козырь.

На просьбу спрогнозировать, когда дело могут передать в суд, адвокат сказала: "Обещают, что в ближайшее время. Но это больше известно следствию".

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, позже еще один скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил двум подозреваемым в совершении ДТП меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 февраля 2018 года.