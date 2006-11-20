КНДР проведет международный рок-фестиваль

Северная Корея впервые в своей истории проведет 1-4 мая 2007 года в Пхеньяне крупномасштабный рок-фестиваль "Рок во имя мира".

Как сообщает сайт "Голос Кореи", в северокорейскую столицу приглашают музыкантов из капиталистических стран, в том числе из США, играющих в любом стиле - вплоть до "тяжелого металла".

Единственное ограничение - в текстах песен не должно содержаться пропаганды войны, секса, насилия, наркотиков, колониализма и расизма, а также критики в адрес КНДР и социализма.

По данным "Голоса Кореи", в настоящее время получены заявки от 41-й группы из 19 стран мира.

Вместе с тем, рок-музыка прозвучит в Пхеньяне не впервые. Еще в конце 80-х годов на сценах северокорейской столицы гремели песни в исполнении Ирины Отиевой и Аллы Пугачевой, а в начале 90-х до Пхеньяна добралась группа японских металлисток "Шоу-я", выступавшая в центральном художественном театре "Мансудэ".

В апреле каждого года в Пхеньяне проводится музыкальный фестиваль "Апрельская весна", посвященный дню рождения покойного вождя Ким Ир Сена. Время от времени в его программе оказываются рок-музыканты западных стран. Однако северокорейская версия "Вудстока", которая запланирована на будущий год, в Пхеньяне еще не проводилась.

РИА "Новости"