В Украину не пустили молдаванина из-за "георгиевской" ленточки в его авто

Сотрудники Государственной пограничной службы не пустили в Украину гражданина Молдовы, у которого в автомобиле нашли "георгиевскую" ленту. Об этом на странице в Facebook сообщает Министерство внутренних дел.

Читайте такжеМолдованке за рулем Jaguar с "георгиевской" лентой на 3 года запретили въезд в Украину"Для всех желающих посетить Украину напоминаем - у нас запрещена сепаратистская символика. Пограничники Подольского отряда не пустили в Украину гражданина Молдовы, у которого в автомобиле нашли георгиевскую ленту. А также у гражданина обнаружили российский флаг", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении дополнения в Кодекс об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», принятый Верховной Радой 16 мая.

«Это не символика Второй мировой, эта символика - символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь, и прямо сейчас, пока мы здесь, они целятся в украинских воинов», - подчеркнул президент накануне подписания.

Кодекс дополнен новой статьей - 173, предусматривающей наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской» (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображение, публичное использование, демонстрацию или ношение ленты или ее изображение. За те же повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.