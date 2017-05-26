Парубий подписал закон о запрете "георгиевской" ленты

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты» (№ 2987).

Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось в сессионном зале парламента после открытия пленарного заседания.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

Кодекс дополнен новой статьей 173, предусматривающей наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской» (гвардейской) ленты или предметов, содержащих изображения, за публичное использование, демонстрацию или ношение ленты либо ее изображение.

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За те же повторные действия предусмотрено наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или предметов, содержащих её изображение.

21 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что сразу после получения из парламента подпишет закон о запрете "георгиевской" ленты. «Закон о запрете «георгиевских» лент я тоже подпишу только он поступит ко мне из Верховной Рады. Почему? Потому что это не символика Второй мировой, эта символика – символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что обвешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и каждую ночь, и прямо сейчас, пока мы здесь, они тоже целятся в украинских воинов», - подчеркнул он.