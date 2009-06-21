Завтра в Украине жарко и без осадков

Завтра, 22 июня, на территории Украины ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью будет 13-18°, на побережье морей до 20°, днем 27-32°, в восточных областях до 34° тепла.

Кратковременные дожди синоптики прогнозируют лишь в западных областях, там температура ночью будет 11-16°, днем 20-25°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 13-18°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 15-17°, днем 30-32°; по области ночью 13-18°, днем 27-32°.