Погода на завтра

21 июня на территории Украины ожидается переменная облачность. В западных областях пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, местами град, шквалы 17-22 м/с; температура ночью 11-16°, днем 16-20°, местами 21-26° (в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°).

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на остальной территории будет жаркая погода без осадков; ветер юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°, днем 26-31°.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по Киеву 15-17°, днем 29-31°; по области ночью 13-18°, днем 26-31°.

20 июня температура воды в Черном и Азовском морях 20-24° (в районе Феодосии и Одессы 16°), в Днепре возле Киева 19°.