Украине не хватает 12 тысяч комбайнов

Украине для успешной уборочной кампании не хватает 12 тысяч высокотехнологичных комбайнов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе всеукраинского совещания по подготовке к уборке зерновых сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Александр ШЕВЧЕНКО. Совещание прошло на базе Государственного опытного хозяйства «Асканийское» (с. Тавричанка Каховского района Херсонской области).

По словам А.ШЕВЧЕНКО, сейчас в Украине насчитывается 57,4 тыс. комбайнов различной модификации, в т. ч. 18 тыс. принадлежат частным владельцам, остальные – сельхозпредприятиям.

«На один комбайн приходится 224 га посевов, а норма – 100 – 120 га. Нам не хватает 12 тысяч высокотехнологичных комбайнов. А из тех, что есть еще 5,9 тыс. находятся в стадии ремонта», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.