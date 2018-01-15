Каждый год количество киберпреступлений увеличивается на 2,5 тысячи– глава Киберполиции

Количество выявленных преступлений в сфере кибербезопасности увеличивается в среднем на 2,5 тысячи каждого года.

Об этом в интервью Экономической правде рассказал глава Киберполиции Сергей Демедюк.

По словам Демедюка, Департамент киберполиции — новое подразделение Национальной полиции. Он только формируется. Однако с каждым годом приобретает все большее опыта, вырабатывает методологию, получает знания от зарубежных партнеров.

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"Благодаря этому мы ежегодно выявляем и документируем все больше таких преступлений", - отметил председатель.

"Ежегодно количество выявленных киберпреступлений увеличивается в среднем на 2,5 тысяч. В 2017 году мы сопровождали около 7 тыс уголовных производств, из них 4,5 тыс — исключительно киберпреступления. За одиннадцать месяцев 2017 года мы направили в суд обвинительные акты в отношении 726 лиц", - озвучил статистику Демедюк.