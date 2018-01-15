На Житомирщине состоялся благотворительный новогодне-рождественский концерт мастера-исполнителя Воливача

Вчера на Житомирщине на Василия в селе Меделевка Радомышльского района состоялся благотворительный концерт певца и композитора Василия Воливача.

Читайте такжеВ Житомире на Крещение горожане будут купаться в Тетереве

Как сообщили организаторы концерта, мероприятие провели в рамках празднования в области новогодне-рождественских праздников. Во время концерта прозвучали украинские народные песни и произведения известных композиторов.

Напоследок собравшиеся под музыкальное сопровождение спели "Добрий вечір тобі, пане господарю!"

Песни звучали под сопровождение традиционных украинских народных инструментов, изготовленных по оригинальным авторским конструкциями.

Собранные во время концерта средства будут направлены для нужд участников АТО на передовую.

«Доброжелательная атмосфера, диалог автора со зрителями принесли в сердце каждого каплю праздничного настроения. Прекрасный концерт! Мы должны возвращать украинское украинцам» , - рассказала УНИАН участница мероприятия Мария Матюшенко.

Справка УНИАН. Василий Воливач – мастер по созданию народных инструментов, исполнитель в собственном стиле "extreme street folk style Ukraine". В его творческом багаже - много драйвовых инструментальных обработок популярных украинских народных песен.