"Режим тишины" на Донбассе: боевики накрыли огнем позиции ВСУ под Луганским и Троицким, двое воинов ранены

Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время праздников и обстреливать из запрещенных минометов ВСУ Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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На Луганском направлении враг из минометов различных калибров и вооружения БМП вел огонь по позициям сил АТО неподалеку Новолуганского. Обстрелам из гранатометов подверглись опорные пункты наших воинов в районе населенных пунктов Гладосово, Луганское и Троицкое.

На Донецком направлении, в светлой время суток, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также неподалеку Каменки, украинских защитников обстреливал вражеский снайпер.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировано очередной факт присутствия российского вооружения на Донбассе. Подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа "Орлан-10". С начала перемирия это уже третий сбитый беспилотник этого типа.

В общем, за минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. В двух случаях украинские защитники были вынуждены открывать огонь с вооружения запрещенного минскими договоренностями.

В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинскин учреждения и предоставлено необходимую врачебную помощь.