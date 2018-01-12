Польская компания объяснила выбор сине-желтой униформы для украинцев

Польская компания официально прокомментировала обвинения в дискриминации из-за сине-желтую форму для украинцев.

Компания Lіndab обнародовала сообщение, в котором объяснила, что цвет униформы никак не связан с национальной принадлежностью рабочих. Синие брюки носят все работники фирмы, а желтые футболки носят те работники, которые не говорят на польском языке, независимо от национальности.

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"С момента внедрения новой системы все сотрудники, которые не разговаривают на польском, носят желтые футболки, а работники, которые могут помочь с переводом - оранжевые. Выбор цветов не был продиктован скрытыми подтекстом", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что такая система является методом "обеспечения эффективности и безопасности на рабочем месте", ведь "ситуация, при которой непонятно, кто какой язык использует и как понимает предоставленную информацию, может представлять угрозу для жизни и здоровья".

В компании обеспокоены обвинениями в их адрес, поэтому объясняют, что даже в их Кодексе поведения указано, что "работники должны уважать происхождение и отличительные взгляды коллег, клиентов и других лиц, а также не должны дискриминировать или преследовать любого работника или кандидата на основании расовой, половой, религиозной, национальной принадлежности или сексуальной ориентации".

Как сообщал УНИАН, польский обмбудсмен Адам Боднар заявил о намерении проверить фирму, чтобы выяснить имеют ли такие действия дискриминационный характер.