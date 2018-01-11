Правоохранители взялись за священников УПЦ МП, отказавшихся отпевать ребенка в Запорожье

Правоохранители расследуют выборочный подход к осуществлению обрядов в Украинской православной церкви Московского патриархата, в частности, отказ священника отпевать трагически погибшего младенца в Запорожье.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 11.01.2018, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) относительно совершения отдельными представителями Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), ОО «Союз православный «Радомир» и другими неустановленными лицами умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, повлекшие тяжкие последствия в виде возникновения столкновений и массовых беспорядков в Запорожской области и других регионах Украины», - написала она.

По словам Сарган, установлено, что представители Запорожской епархии УПЦ МП «допускают выборочный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями».

«Указанные лица осуждают общение представителей церкви на украинском языке, чем унижают национальную честь граждан Украины. Кроме того, некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведение антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине», - написала она.

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Сарган также отметила, что с целью обеспечения быстрого и эффективного исследования обстоятельств, учитывая резонансность события, расследование по указанному уголовному производству поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области при процессуальном руководстве группы прокуроров прокуратуры Запорожской области.

Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщалось, 31 декабря 2017 в Запорожье 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна на 8-м этаже дома. В тот момент из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти малыша медики не смогли.

Проститься с ребенком пришли десятки людей, но священник, которого пригласила ритуальная служба, отказался отпевать погибшего. Об этом он сообщил родителям прямо перед погребением - когда узнал, что ребенка крестили в церкви УПЦ Киевского патриархата. Ребенка же отпели. Священник УПЦ КП, которого успели найти родители, приехал на похороны с другого конца города.

После этого неравнодушные граждане приносили в храмы УПЦ МП куклы в знак солидарности с родителями ребенка, которого отказался отпевать священник.

6 января в Запорожье неизвестные в масках неподалеку от храма УПЦ МП избили участника АТО, который принес куклу.

По данным СМИ, общественные активисты обвинили в избиении участника АТО членов организации «Радомир», которые фактически осуществляют охранные функции на массовых мероприятиях УПЦ МП в Запорожье.

Полиция начала уголовное производство по факту избиения военнослужащего.