"Терпеть было всё невыносимо": появилось фото записки подозреваемого в убийстве Ноздровской

В распоряжении СМИ оказалась записка, которую подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской написал уже после задержания.

Записку Юрий Россошанский адресовал своей дочери Юлии. Ее передал "Обозревателю" собственный источник.

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Издание приводит полный текст:

"Юля, дочя, не переживай. Я закрыт. Увидимся очень не скоро. Береги мамочку, Юля, Димочке передачи с мамой носите. Мне не надо. Я за вас буду молиться. Буду надеяться на 116 статью. Целую, люблю. Ваш папка.

Помогай мамочке!!! Целую Марка. Он уже вырастет, когда я вернусь.

Я это сделал только для того, чтоб вам спокойно было. Это в состоянии, когда терпеть было всё невыносимо.

Скрывать я ничего не мог. Сделал это вечером, когда вышла с автобуса, кричала мне: "Убийца", вот я и сорвался.

Никто не знал, я никому, ни тебе, ни мамочке, никому не говорил. Еще раз прости, если что не так".

Судя по всему, именно об этой записке заявил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время брифинга 10 января.

"Эта записка была написана в присутствии сотрудников полиции, о том, что он признает свою вину, о том, что он кается, о том, что он приносит извинения перед своей семьей. Эта записка была передана жене", - сообщил Аброськин.

В записке Россошанский говорит, что надеется на ст. 116 УК Украины (Умышленное убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения). Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет. Однако подозрение Юрию Россошанскому предъявлено по ч 1. ст 115 (Умышленное убийство).

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании мужчины, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день задержанному было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.

9 января суд избрал Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.