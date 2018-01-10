В магазине в Сумах нашли тетради с российской символикой (видео)

В Сумах на полках одного из магазинов активисты обнаружили печатную продукцию с рисунками российского оружия, портретами Сталина и георгиевскими лентами.

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Олег Тевкун, владелец магазина, где активисты обнаружили тетради с российской символикой, убеждает, что такая находка для него самого стала полной неожиданностью. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"На обложках школьных тетрадей в отделке триколоров, георгиевских лент и двуглавых орлов красуются портреты Сталина, российских правителей, современные образцы российской техники", - рассказывают журналисты.

Как сообщал УНИАН, в одном из магазинов Днепра были обнаружены листовки с российским флагом и приветствием с "23 февраля".