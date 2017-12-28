В магазине Днепра нашли открытки с российской символикой (фото)
15:59, 28 декабря 2017Общество
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Открытки с российскими флагами уже изъяли, они будут утилизированы.
Сепарские открытки были изъяты / фото facebook.com/c14dnipro
В одном из магазинов Днепра были обнаружены открытки с российским флагом и поздравлением с "23 февраля".
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"28 декабря С14 в магазине "Вэл Март", ТЦ "Дафи", бульвар Зоряный, 1А, были обнаружены листовки с российским триколором и поздравления с "23 февраля", - говорится в сообщении в Facebook движения С14.
Все открытки с триколарами и поздравление с "Днем защитника отечества" были изъяты и будут утилизированы, добавили в С14.
Ранее в METRO объяснили, как тетрадь с российской символикой попала на прилавок магазина в Днепре.
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