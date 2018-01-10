Доходило до легкого рукоприкладства: стало известно о конфликтах убитой Ноздровской и Россошанского
В отношениях правозащитницы и подозреваемого в ее убийстве доходило даже до рукоприкладства.
Адвокат семьи Ирины Ноздровской Анатолий Худяков сообщил, что убитая юристка не воспринимала угрозы Юрия Россошанского всерьез.
"На самом деле Ирина не воспринимала угрозы Россошанского всерьез. Да, он говорил ей: "Ты плохо кончишь!" Но это было на эмоциях и Ирина по этому поводу даже не обращалась в полицию", - рассказал адвокат в комментарии "Фактам".
По его словам, не было такого, чтобы Россошанский Ноздровской что-то сказал — и она действительно испугалась за свою жизнь.
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"Они с Россошанским могли ругаться, крыть друг друга матом. Могло дойти даже до легкого рукоприкладства, такое тоже было", - добавил Худяков.
Также адвокат объяснил, откуда у подозреваемого оказался при себе нож, если, по версии полиции, умысел убить правозащитницу у Россошанского возник внезапно.
"Как следует из версии Россошанского, в тот вечер он работал по хозяйству и был одет в робу. У него в кармане был не нож, а кусок заточенного металла. Потом он увидел на остановке Ноздровскую. Ирина якобы что-то ему сказала и он не выдержал", - рассказал он.
Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.
Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.
Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.
8 января в полиции заявили о задержании мужчины, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день задержанному было сообщено о подозрении.
Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.
9 января суд избрал Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.