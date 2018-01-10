Доходило до легкого рукоприкладства: стало известно о конфликтах убитой Ноздровской и Россошанского

Адвокат семьи Ирины Ноздровской Анатолий Худяков сообщил, что убитая юристка не воспринимала угрозы Юрия Россошанского всерьез.

"На самом деле Ирина не воспринимала угрозы Россошанского всерьез. Да, он говорил ей: "Ты плохо кончишь!" Но это было на эмоциях и Ирина по этому поводу даже не обращалась в полицию", - рассказал адвокат в комментарии "Фактам".

По его словам, не было такого, чтобы Россошанский Ноздровской что-то сказал — и она действительно испугалась за свою жизнь.

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"Они с Россошанским могли ругаться, крыть друг друга матом. Могло дойти даже до легкого рукоприкладства, такое тоже было", - добавил Худяков.

Также адвокат объяснил, откуда у подозреваемого оказался при себе нож, если, по версии полиции, умысел убить правозащитницу у Россошанского возник внезапно.

"Как следует из версии Россошанского, в тот вечер он работал по хозяйству и был одет в робу. У него в кармане был не нож, а кусок заточенного металла. Потом он увидел на остановке Ноздровскую. Ирина якобы что-то ему сказала и он не выдержал", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании мужчины, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день задержанному было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.

9 января суд избрал Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.