Аброськин: местные жители не хотели свидетельствовать в деле Ноздровской

Первый заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отмечает, что местные жители не хотели давать показания по делу об убийстве адвоката Ирины Ноздровской. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Первоначально никто не приходил в полицию и не хотел добровольно давать (показания - УНИАН). Отрабатывая хутор, проводя поквартирный, подомовой обход, мы не видели желающих, стоящих в очереди, оказывать нам какую-либо помощь", - отметил Аброськин.

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Он добавил, что лично общался с большей частью населения села и дело тут было не в вопросе доверия полиции.

"Там внутреннее содержание этого села, внутреннее содержание тех лиц, которые проживают именно на этом хуторе. Там есть конфликт и конфликт, который возник между жителями этого села и с нашей частью людей, которые имеют отношение к потерпевшей", - сказал представитель полиции и добавил, что "люди не желали давать показания".

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января в полиции заявили о задержании мужчины, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день задержанному было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что подозреваемый в убийстве адвоката не признается в совершении преступления.

9 января суд избрал Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.