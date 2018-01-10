Аброськин не исключает, что кто-то помогал скрыть убийство Ноздровской

Первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин не исключает, что были люди, которые хотели скрыть убийство адвоката Ирины Ноздровської.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аброськин сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

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«Это не просто нож, это определенный предмет, который используется в хозяйстве и который был обнаружен в русле реки», - заявил он, рассказывая о возможном орудие убийства.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос о количестве ножевых ранений, нанесенных потерпевшей, Аброськин отметил: «Я не могу вам говорить конкретное количество, которое было нанесено, но я могу сказать, что больше десяти».

«На данный момент следствие, активные следственные действия продолжаются. Я не исключаю, что были те люди, которые помогали скрывать это преступление и так далее», - добавил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая пропала 29 декабря, нашли в местной реке.

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Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил на автомобиле племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровськой угрожали родственники виновника ДТП.

8 января в полиции заявили о задержании мужчины, который обоснованно подозревается в убийстве Ноздровской. В тот же день задержанному было сообщено о подозрении.

Позже адвокат заявил, что по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанського - Юрия Россошанського.

9 января суд избрал Юрию Россошанского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.