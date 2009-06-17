Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, как проблемные банки выплачивают средства с пенсионных, социальных и зарплатных карт

Банк Киев

Снять деньги с зарплатных карт можно в банкоматах по ул. Немировича-Данченко, 2 (корпус 1), Крещатик, 24, Богдана Хмельницкого, 16/22, и Братиславской, 52. Но только до 100 гривен в сутки.

Правда, для тех компаний, которые продолжают сотрудничать с банком по зарплатным проектам, в этом финучреждении организовали специальные «дни зарплаты». По договоренности банка с предприятием, в определенный день сотрудники компании могут получить в кассе банка всю свою зарплату за один раз. Что касается пенсионеров, то с 3 марта их расчетные счета переведены из этого банка в другие финучреждения. «Куда именно, уточняйте в Пенсионном фонде», — сказал представитель банка.

Надра Банк

По данным пресс-службы банка, на сегодняшний день «Надра» без задержек выплачивает средства по пенсионным, зарплатным и другим социальным проектам. «Для владельцев пенсионных, зарплатных и других социальных карт суммарный суточный лимит по всем операциям в пределах Украины составляет 1000 гривен, для владельцев всех остальных типов платежных карт — 100 гривен», — сообщили «ДЕЛУ» в банке. Всего с 10 февраля по 9 июня выплаты по зарплате составили 314,5 миллиона гривен, по пенсионным счетам — около 62,3 миллиона гривен.

Родовид Банк

По зарплатным картам в сутки банк выдает не более 100 гривен, по пенсионным — 500. Расплачиваясь такой картой за товары, можно потратить не более 300 гривен в день. С марта 2009 года банк выплатил около 17 миллионов гривен по пенсионным картам и 2 миллиона — по зарплатным. «На пенсионных и зарплатных счетах есть незначительные остатки, возникающие из-за ежемесячных зачислений зарплат и пенсий, которые клиенты еще не успели снять. Но в целом выплачиваем по этим проектам в полном объеме», — сообщили в банке.

«Арма»

В финучреждении сообщили, что с пенсионерами ранее не работали, а зарплатных проектов у них немного. «Можно получить зарплату в кассе или по перечислению. Правда, бывают и задержки с выплатой, но небольшие», — заверили в банке. Как удалось выяснить, задержки по выплате зарплаты составляют не более месяца.

Укрпромбанк

Суточный лимит на снятие средств для пенсионеров составляет 500 гривен, для сотрудников предприятий — 1000 гривен. По данным пресс-службы банка, за время работы временной администрации по социальным и пенсионным счетам Укрпромбанк выплатил около 408,7 миллиона гривен.