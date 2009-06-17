Ющенко о медицине, врачах, койках и плохих традициях СССР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует на следующей неделе провести совещание по реформе медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Черкассах.

«Я хотел бы через несколько дней провести соответствующее совещание с участием представителей местной и центральной власти, во время которого мы бы сформировали логику проведения медицинской реформы в Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на участие в медицинской реформе всех ветвей власти, учитывая то, что здоровье человека должно быть безусловным приоритетом для любого государства, в том числе и Украины.

«Нам нужно много партнеров в правительстве, среди министров, медиков», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Президент выразил надежду, что комплексная реформа здравоохранения в Украине будет начата с сентября этого года.

Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что на базе Черкасской области будет проведен отраслевой эксперимент по реформированию медицины.

По его мнению, увеличение в два раза ресурсов лечебных учреждений, которое произошло за последние годы, не принесет результата без реформирования отрасли.

Украина имеет самую высокую смертность среди стран Европы, в то же время, Украина имеет большее количество учреждений здравоохранения на 10 тыс. населения, чем любая европейская страна, отметил глава государства.

По его словам, в Украине этот показатель составляет 0,63 на 10 тысяч населения, тогда как в странах Европы – 0,31. В Украине на 10 тысяч населения приходится 91 больничная койка, а в странах Европы – 55. Украинские больные в среднем находятся в больнице 12,8 дней в год, в странах Европы – 9,2, сообщил Президент.

По мнению В.ЮЩЕНКО, в украинских больницах лечат долго, неэффективно и дорого.

По его словам, в Украине нужно организовать первичную медицину. В развитых странах 95% всех медицинских услуг населению обеспечивают именно учреждения первичной медицины, а в Украине – наоборот, отметил Президент. По его словам, чем ближе к человеку учреждения здравоохранения, тем меньше услуг они предоставляют.

Президент привел такую статистику: 66% обращений людей в учреждения здравоохранения необоснованные. По его мнению, это иллюстрирует те плохие традиции, которые независимая Украина получила в наследство от СССР.

Кроме того, по словам В.ЮЩЕНКО, в Украине кроме Министерства здравоохранения, есть еще 17 ведомств и министерств, которые имеют свои мини-министерства здравоохранения – ведомственные поликлиники, больницы, оздоровительные центры и курорты. По мнению Президента, все это осложняет реформу отрасли.