Тимошенко: пока я премьер, Россия получит деньги вовремя
22:01, 15 июня 2009Общество
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Несмотря на сопротивление Партии регионов
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет мэров городов, избранных от Партии регионов, в блокировании расчетов за газ.
Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.
«26 млрд. грн. сегодня составляет задолженность за газ», - сказала она.
Премьер отметила, что, несмотря ни на что, НАК «Нафтогаз Украины» своевременно будет выполнять свои обязательства перед российским партнером – ОАО «Газпром».
«Пока я премьер-министр, НАК «Нафтогаз Украины» будет день в день рассчитываться за газ, несмотря на то, что мэры Партии регионов создали блокаду и не платят ни одной копейки за газ», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.
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