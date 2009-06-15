Пострадавшим от стихии волынянам начали выплачивать деньги

Министерство труда и социальной политики Украины начало выплаты пострадавшим от стихийного бедствия в Волынской области за счет средств, выделенных правительством из резервного фонда государственного бюджета в сумме 17,2 млн. гривен.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ.

Минтруда перечислило 721,8 тыс. грн. в соответствии с составленными на сегодняшний день списками пострадавших, а также с поданными заявлениями на финансирование помощи.

По оперативным данным, полученным от районных управлений труда и социальной защиты населения, по состоянию на середину дня 15 июня в Волынской области заявления о предоставлении помощи подало 186 пострадавших семей. В Любомыльском районе Волынской области пострадавших от стихийного бедствия пока не выявлено.

В частности, в Камень-Каширский район, в котором пострадали 66 семей, перечислено 123,4 тыс. грн., в Любешевский – 363 тыс. грн. (56 семей), в Ратновский - 68,2 тыс. грн. (45 семей), в Шацкий - 167,2 тыс. грн. (19 семей).