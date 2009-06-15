Патриарх Московский Кирилл планирует посетить в Украине три лавры

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ во время визита в Украину с 27 июля по 5 августа посетит три лавры и Херсонес.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УПЦ, об этом говорится в обнародованной комиссией Священного Синода Украинской Православной Церкви программе пребывания Предстоятеля РПЦ в Украине.

В частности, в канун дня святого равноапостольного князя Владимира и праздника Крещения Киевской Руси - 27 июля Патриарх отслужит молебен на Владимирской горке в Киеве. А в день праздника, 28 июля - Божественную литургию в Киево-Печерской лавре, на площади перед Успенским собором.

30 июля, в день Святогорской иконы Божьей Матери, Патриарх проведет богослужение в Свято-Успенской Святогорской лавре (Донецкая область).

2 августа, в день пророка Божьего Ильи, Предстоятель РПЦ возглавит богослужение на месте крещения святого князя Владимира в Херсонесе (Крым, Севастополь). 5 августа, в день Почаевской иконы Божьей Матери и празднования 450-летия принесения святыни в Украину, Патриарх Московский проведет Божественную литургию в Свято-Успенской Почаевской лавре (Тернопольская область).

Подробнее программа визита будет представлена Украинской Православной Церковью на пресс-конференции в УНИАН 26 июня.