Новогодний городок на Контрактовой площади принимает гостей (фоторепортаж)
15:26, 31 декабря 2017Общество
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Крупнейшее в Украине колесо обозрения, каток и глинтвейн - на Контрактовой площади уже готовы встречать Новый год.
На Контрактовой площади создали праздничную атмосферу / Фото УНИАН
На Контрактовой площади в Киеве работает привезенное из Парижа колесо диаметром 43 метра. Оно оснащено закрытыми кабинками, из которых невозможно выпасть.
Гости новогоднего городка также могут покататься на катке, согреться глинтвейном или отведать новогодние вкусности.
Как сообщал УНИАН, украинские звезды рассказали о планах на новогоднюю ночь.
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