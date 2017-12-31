Новогодний городок на Контрактовой площади принимает гостей (фоторепортаж)

На Контрактовой площади в Киеве работает привезенное из Парижа колесо диаметром 43 метра. Оно оснащено закрытыми кабинками, из которых невозможно выпасть.

Гости новогоднего городка также могут покататься на катке, согреться глинтвейном или отведать новогодние вкусности.

Как сообщал УНИАН, украинские звезды рассказали о планах на новогоднюю ночь.