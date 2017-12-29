Стала известна новогодняя программа на площади Свободы в Харькове

Театрализованный праздник «С Новым годом, с новым счастьем!» состоится в новогоднюю ночь на площади Свободы, передает 057.ua.

Читайте такжеСтало известно, какая новогодняя программа ждет харьковчан в парке Горького Праздничная программа рассчитана на три часа - с 23:00 31 декабря до 2:00 1 января. В нее войдут выступления юных артистов Харькова и хореографических коллективов, концерт групп «Місто» и «Льюис Кэрролл», флешмоб Новогоднего пса и фаер-шоу.

С Новым годом харьковчан поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

23.00 - 23.35 – массовый театрализованный пролог с участием юных артистов Харькова и хореографических коллективов.

23.45 - 23.55 – новогодняя театрализованная интерактивная интермедия «Год Собаки», маскарад «Скоро Новый год», флэш-моб Новогоднего пса.

23.55 - 00.00 – новогодняя интерактивная интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки.

00.00 - 00.05 – наступление Нового 2018 года, поздравление Деда Мороза.

00.05 - 00.30 – эстрадная программа группы «Місто».

00.30 - 00.40 – выступление юных артистов Харькова и хореографических коллективов.

00.40 - 01.00 – эстрадная программа группы «Місто».

01.00 - 01.15 – интерактивный танцевальный блок.

01.15 - 01.20 – фаер-шоу «East Fire».

01.20 - 02.00 – эстрадная кавер-программа группы «Льюис Керролл».